В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщили о задержании более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.

«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», — сообщил представитель пресс-службы в комментарии РИА Новости .

Он добавил, что в числе заговорщиков было более 100 человек. Из них около 30 задержали, они дали признательные показания.