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В ЕС рассказали о случаях непредоставления убежища россиянам

Член Европарламента от Болгарии Андрей Ковачев обратился к главе внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепу Боррелю с вопросом о том, какими критериями должны руководствоваться страны-члены при принятии решения о предоставлении убежища «представителям российской оппозиции». «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутата.

В ЕС рассказали о случаях непредоставления убежища россиянам
© Unsplash

Так, в своем обращении «Российским оппозиционерам отказали в убежище в странах ЕС» Ковачев сказал, что у многих из них не осталось законных оснований для пребывания на территории Евросоюза. Парламентарий привел в пример российского оппозиционера, которому Верховный административный суд Болгарии отказал в предоставлении убежища.

В связи с этим он обратился к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с вопросом о том, как следует поступать с подобными гражданами.

«Существуют ли общие руководящие принципы ЕС в отношении того, как поступать с представителями российской оппозиции, ищущими убежища?» — спросил он, также поинтересовавшись, каким образом европейские институты могут вмешаться, чтобы «избежать депортации в Россию» таких граждан.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала о положительном влиянии эмигрантов на экономику страны. По словам Брнабич, приток в страну тысяч россиян принес выгоду Сербии. Она сообщила, что после начала специальной военной операции в страну хлынул поток переселенцев из России. По словам премьера, эти люди были не только привлечены экономикой балканской страны, но и «не чувствовали себя желанными гостями в Европе».

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