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Военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу»

Военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу», сообщил президент Республики Корея Юн Сок Ель (Yoon Suk Yeol). Об этом пишет Yonhap.

Военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу»
© Reuters

Как уточнил политик, благодаря Вашингтонской декларации альянс обновился до ядерного. Юн Сок Ель напомнил, что совместно с американским президентом Джо Байденом в апреле обнародовал этот документ.

«Она значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств. Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой», — уточнил он.

Глава Южной Кореи указал на совершенствование КНДР ракетно-ядерного потенциала. Он считает, что благодаря ядерному оружию армия Южной Кореи сможет защитить народ, «выстроив непробиваемую систему безопасности на основе союза с США».

Ранее в США заявили, что Южная Корея подтвердит свой безъядерный статус и приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В КНДР раскритиковали визит президента Южной Кореи в США

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