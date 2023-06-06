Либертарианская партия США, которая считается третьей партией и не входит в число двух доминирующих, раскритиковала Украину. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте партии.

В партии назвали Украину кишащей нацистами клоакой, которая не заслуживает ни копейки от американских налогоплательщиков. Политики отметили, что корпоративные издания и Госдеп стремятся заставить замолчать противников кризиса на Украине. Поэтому они называют данные о нацистах в стране российской пропагандой.

26 февраля Либертарианская партия США осудила отправку Украине 100 миллиардов долларов военной помощи. Партия указала, что Киев не является штатом, территорией или анклавом Соединенных Штатов, а также призвала Вашингтон перестать направлять Вооруженным силам страны (ВСУ) финансовую и военную помощь.