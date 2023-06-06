$81.33+0.4587.03-0.07

В США назвали Украину клоакой

Либертарианская партия США, которая считается третьей партией и не входит в число двух доминирующих, раскритиковала Украину. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте партии.

В США назвали Украину клоакой
© РИА Новости

В партии назвали Украину кишащей нацистами клоакой, которая не заслуживает ни копейки от американских налогоплательщиков. Политики отметили, что корпоративные издания и Госдеп стремятся заставить замолчать противников кризиса на Украине. Поэтому они называют данные о нацистах в стране российской пропагандой.

26 февраля Либертарианская партия США осудила отправку Украине 100 миллиардов долларов военной помощи. Партия указала, что Киев не является штатом, территорией или анклавом Соединенных Штатов, а также призвала Вашингтон перестать направлять Вооруженным силам страны (ВСУ) финансовую и военную помощь.

«Отправка 100 миллиардов долларов Украине, пока американцы страдают от инфляции, преступна», — сказано в сообщении.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий