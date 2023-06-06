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Экс-врач Белого дома Джексон высказался о Байдене

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон выразил обеспокоенность состоянием президента США Джо Байдена в связи с отсутствием у последнего предвыборных мероприятий, передает ФАН.

Экс-врач Белого дома Джексон высказался о Байдене
© РИА Новости

Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп развивает свою предвыборную кампанию и проводит мероприятия, агитируя голосовать за себя, так же, как и губернатор Флориды Рон Десантис, который является еще одним конкурентом Байдена.

Но последний за текущий год не провел ни одного мероприятия, посвященного его предвыборной кампании в связи с его желанием баллотироваться на второй срок, написал врач в своих социальных сетях.

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