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СМИ: взрывы прогремели в Житомирской области

В Житомирской области Украины прогремела серия взрывов.

СМИ: Взрывы прогремели в Житомирской области
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«Житомирская область – взрывы», - сообщает издания «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале.

Ранее «Свободная пресса» писала о взрывах в Киевской области. Кроме того, взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Также сообщалось, что российские вооруженные силы уничтожили на южнодонецком направлении 1 500 украинских военных, пытавшихся атаковать линию обороны, а также восемь танков Leopard.

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