СМИ: взрывы прогремели в Житомирской области
В Житомирской области Украины прогремела серия взрывов.
«Житомирская область – взрывы», - сообщает издания «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале.
Ранее «Свободная пресса» писала о взрывах в Киевской области. Кроме того, взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Также сообщалось, что российские вооруженные силы уничтожили на южнодонецком направлении 1 500 украинских военных, пытавшихся атаковать линию обороны, а также восемь танков Leopard.