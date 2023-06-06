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Кандидат в президенты США озвучил потери ВСУ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявили, что Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек.

Кандидат в президенты США озвучил потери ВСУ
© globallookpress.com

Заявление он озвучил в эфире телеканала Fox News.

"По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят", — заявил политик.

По словам политика, администрация США скрывает правду от американцев не только о количестве жертв, но и об истинных причинах украинского конфликта.

"Нам внушали, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но, на самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его", — отметил Кеннеди-младший.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что российские вооруженные силы уничтожили на южнодонецком направлении 1 500 украинских военных, пытавшихся атаковать линию обороны, а также восемь танков Leopard.

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