Порошенко раскрыл последствия Минских соглашений

«Именно президент [США Джо] Байден отменил санкции, которые мешали давать нам оружие, мы всегда должны помнить об этом, но именно мы выстроили живой щит сопротивления. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — добавил Порошенко.