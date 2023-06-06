СМИ: Под Киевом гремят мощные взрывы

Появились новости о взрывах в Киевской области. Также отмечается, что в самом Киеве объявлена воздушная тревога.

«Взрывы под Киевом: город атакуют "Герани". Власти заявляют, что ПВО пытается отразить удар, - пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». - Предварительно 30 минут назад были пуски ракет с 6 бомбардировщиков ТУ-95мс из района Каспийского моря».

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что российские вооруженные силы уничтожили на южнодонецком направлении 1 500 украинских военных, пытавшихся атаковать линию обороны, а также восемь танков Leopard.