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В Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Киевской области объявили воздушную тревогу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

В Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги
© Reuters

По информации агентства, тревогу объявили в 00:35 по мск. До этого воздушную тревогу объявляли сразу в нескольких областях Украины - в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской. Утром 5 июня воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Ночью 5 июня сигнал также звучал в Харьковской и Сумской областях.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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