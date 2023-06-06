В Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Киевской области объявили воздушную тревогу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

По информации агентства, тревогу объявили в 00:35 по мск. До этого воздушную тревогу объявляли сразу в нескольких областях Украины - в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской. Утром 5 июня воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Ночью 5 июня сигнал также звучал в Харьковской и Сумской областях.