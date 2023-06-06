Американские биолаборатории есть во всем мире, в том числе и на Украине. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

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— Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия, — поделился он.

По словам племянника 25-го президента США, Вашингтон не в состоянии вести переговоры по множеству тем, что приводит н угрозам по всему миру. Об этом Кеннеди рассказал в беседе с американским миллиардером Илоном Маском в Twitter Spaces.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что применение любых психотропных веществ во время военных действий запрещено в любом виде и формате. Вещество «Би-Зет» — отравляющий химикат, который поражает органы дыхания и желудка. США непременно захотят использовать это средство против российских и украинских войск, чтобы обвинить потом РФ в применении запрещенных химикатов.