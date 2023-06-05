Картину «Бюст женщины» Пикассо продали на аукционе за €3,4 млн

Картина известного испанского художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» была продана на аукционе в Кельне за €3,4 млн. Об этом пишет ТАСС.

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«Спрос превзошел все ожидания», - призналась представитель аукционного дома Van Ham.

Эксперты, добавила она, полагали, что за картину удастся выручить от €1,5 до €2,5 млн. В итоге, участник аукциона из Швейцарии предложил за «Бюст женщины» €3,4 млн.

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По данным агентства, полотно будет представлено в частной коллекции наряду с работами таких мастеров как Луиза Буржуа, Зигмар Польке и Курт Швиттерс.