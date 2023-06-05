Кеннеди-младший заявил о расположенных по всему миру биолабораториях США

«Если мы не сможем вести переговоры с нашими противниками по таким вопросам, то теперь существуют экзистенциальные угрозы, и это не просто ИИ, это разработка биологического оружия <...>. У нас сейчас есть такие лаборатории по всему миру, в Украине и т.д.», – заявил Кеннеди-младший.