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Кирби: США не желают расширения географии военных действий на Украине

Администрация США не желает расширения географии украинского конфликта, рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Кирби: США не желают расширения географии военных действий на Украине
© globallookpress.com

Журналисты попросили Кирби назвать причины, по которым Соединенные Штаты выступают против вылазок украинских военных на территорию России.

Чиновник пояснил, что люди могут придерживаться различных точек зрения на украинский конфликт.

Вместе с тем, выразил уверенность он, все согласятся с тем, что расширение географии военных действие, превращение противостояния Киева и Москвы в конфликт России и Запада в целом, «не [пойдет] на пользу никому».

В частности, это может навредить как европейским союзникам и партнерам, так и российскому народу, констатировал Кирби. Он добавил, что именно по этой причине Вашингтон не желает дальнейшей эскалации конфликта.

Координатор напомнил, что США не поддерживали и не поддерживают вылазки украинских военных на территорию России, признаваемую Соединенными Штатами. Усилия Вашингтона, добавил он, направлены исключительно на поддержку суверенитета Украины.

Украинские официальные лица гарантировали, что будут «уважать опасения США » по поводу эскалации конфликта, резюмировал Кирби.

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