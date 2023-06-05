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В США пожаловались на «агрессию» Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что недавние перехваты самолетов и кораблей США со стороны КНР являются отражением растущей агрессивности Народно-освободительной армии Китая. По его словам, несмотря на это, Вашингтон продолжит поддерживать линию связи с Пекином. Трансляцию выступления вел YoutTube-канал Forbes Breaking News.

В США пожаловались на «агрессию» Китая
© globallookpress.com

Это часть повышающегося уровня агрессивности Народно-освободительной армии Китая — Вооруженных сил КНР, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что власти США дадут КНР ясно понять «насколько неприемлемыми являются эти конкретные перехваты».

США достигли прогресса в расширении каналов коммуникаций с Китаем

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в последнее время в Пентагоне фиксируют опасные маневры, совершаемые военной авиацией Китая в отношении американских самолетов и их союзников. Он отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы силы каждой страны имели право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное право.

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