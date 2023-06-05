В тюрьме США умер советский разведчик Роберт Ханссен

Роберт Ханссен, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, советский разведчик, скончался на 80-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

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Роберт Филип Ханссен родился в Чикаго 18 апреля 1944 года. Получил степень бакалавра в колледже Нокс в Гейтсбурге. В Северо-Западном университете получил степень MBA.

В 1972 году поступил на службу в полицию Чикаго, где работал следователем в отделе внутренней безопасности. В 1976 году перешел на работу в ФБР в Гэри (штат Индиана).

В 1981 году Ханссен был переведен в Вашингтон, в бюджетный отдел ФБР, а в 1983 году перешёл в аналитический отдел по СССР.

В ноябре 1985 года Ханссен начал работать на СССР. Сотрудничество с советской, а затем - российской разведкой он продолжал с перерывами до февраля 2001 года.

За эти годы он передал своим кураторам большое количество важной информации. В частности, направил данные об американской электронной разведке.

Спецслужбы США арестовали Ханссена в феврале 2001 года. 10 мая 2002 он был приговорён к 15 последовательным пожизненным заключениям без права на освобождение.