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Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна

Еврокомиссия продлила запрет на импорт зерна с Украины до 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна
© globallookpress.com

Запрет касается отправки зерна в пять государств Восточной Европы – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит через эти страны в другие государства Евросоюза под запрет не попал.

«Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Чтобы предотвратить спекулятивное поведение, данное решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября», – сказано в заявлении Еврокомиссии.

Там также также добавили, что решение проблемы с украинским зерном ожидается к осени.

Напомним, что 2 мая был введён запрет на поставки украинского зерна в пять стран Евросоюза. Это произошло из-за протестов местных фермеров – резкий наплыв дешёвого зерна из Украины на продовольственные рынки Европы поставил под угрозу банкротства многих производителей.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по импорту зерна.

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