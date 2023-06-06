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Кличко обвинил глав районов Киева в попытке устроить хаос

Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на обращение к нему глав нескольких районов обвинил власти в том, что они пытаются нарушить баланс в управлении украинской столицей и создать хаос.

Кличко обвинил глав районов Киева в попытке устроить хаос
© РИА Новости

"Посмотрел видео, записанное главами районов столицы, - написал он в Telegram-канале. - Законы, конституция <...>, как видим, не важны для тех, кто писал этот текст главам районов, заставил его записать и кто пытается разбалансировать полностью власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в Киеве. Не сейте ветер в сердце страны! Не делайте откровенной политической глупости".

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Кличко заявил, что районам за прошлый и этот годы было выделено в сумме 1,2 млрд гривен (около $32 млн) на обустройство бомбоубежищ. По его словам, они освоили лишь 10% от выделенных средств. "Ваша "дружная команда" даже за это не готова ответить. О чем вы там еще говорите? О полномочиях? Так с 2014 года ни одного из них вас не лишили, а в 2015-м даже добавили. Сколько денег, выделенных на укрытие, вы освоили? Отвечу: всего по городу чуть больше 10%!" - указал он.

5 июня главы нескольких районов Киева призвали Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей мэра города и главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). В обращении чиновники заявили, что мэр перекладывает на них ответственность за ненадлежащее состояние убежищ, и потребовали "восстановить отобранные полномочия районов". Ранее в понедельник на сайте президента Украины Владимира Зеленского также были зарегистрированы две петиции с требованием отстранить Кличко от должности.

Тема отставки Кличко в очередной раз возникла на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ после того, как многие жители города в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. По данным украинского издания "Страна", Кличко со своей стороны готовится инициировать отстранение нескольких глав районов по результатам инспекции убежищ. Ранее он заявил, что все они являются назначенцами офиса президента, и в ответ на критику со стороны Владимира Зеленского предложил ему разделить ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. При этом Кличко заявляет, что давление на него вызвано опасениями команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах.

Кличко совмещает две должности - мэра Киева и главы горадминистрации. Мэр города избирается жителями, а главу КГГА назначает президент. Главой администрации Киева, как правило, становится избранный мэр на весь срок его полномочий.

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