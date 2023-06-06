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США и Китай провели «откровенные» переговоры

Высшее должностное лицо Госдепартамента США по Азии Дэниел Критенбринк и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю встретились через несколько дней после того, как главы оборонных ведомств двух стран — Ллойд Остин и Ли Шанфу — столкнулись на форуме по безопасности в Сингапуре. Стороны провели «откровенные переговоры», пишет агентство Bloomberg.

США и Китай провели «откровенные» переговоры
© globallookpress.com

Критенбринк таким образом стал самым высокопоставленным американским чиновником, который публично посетил Пекин после того, как в феврале предположительно китайский шпионский шар пролетел над территорией США, на фоне чего отношения между государствами резко ухудшились.

ВС Китая обвинили США и Канаду в провокациях

Высокопоставленные чиновники договорились поддерживать связь, хотя Пекин по-прежнему с опаской относится к «провокационным» шагам Вашигнтона, уточняет Reuters.

«У обеих сторон состоялось откровенное, конструктивное и плодотворное общение по вопросам содействия улучшению китайско-американских отношений», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Госдепартамент также назвал переговоры откровенными и продуктивными.

Утверждается, что в Сингапуре Остин и Ли Шанфу «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки. При этом Пентагон выразил намерение «продолжать добиваться значимых обсуждений между военными на разных уровнях».

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