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Почти 60 депутатов не поддержали выступление Зеленского в парламенте Швейцарии

Швейцарская народная партия, которая выступает за строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета, предприняла попытку не допустить проведения выступления по видеосвязи в парламенте страны президента Украины Владимира Зеленского, против выступили 58 депутатов. Об этом сообщила пресс-служба парламента на официальном сайте.

В Швейцарии 58 депутатов проголосовали против выступления Зеленского
© Газета.Ru

Выступление Зеленского планировалось на будущей неделе - 15 июня.

ШНП подняла вопрос с дистанционным выступлением Зеленского в Национальном совете. Тем не менее большинство голосов поддержало планы Зеленского обратиться к швейцарским политикам.

"Национальный совет отклонил 128 голосами против 58 попытку ШНП пересмотреть это решение", - говорится в сообщении.

О готовящемся видеовыступлении президента Украины объявили в понедельник, 5 июня, председатели двух палат парламента.

Ранее в Сирии раскритиковали выступление Зеленского на саммите в Саудовской Аравии.

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