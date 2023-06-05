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Суд в Ереване вновь арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Суд в Ереване повторно арестовал мать погибшего военного Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьера-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Armenpress.

Суд вновь арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна
© Газета.Ru

«Суд, выслушав мнение участников процесса, постановил заменить домашний арест на содержание под стражем сроком на 1 месяц 15 дней», — заявил судья.

Ранее сын армянского премьера Ашот Пашинян заявил, что добровольно сел в машину матери погибшего во Второй Карабахской войне бойца ВС Армении Гаяне Акопян, которая предприняла попытку его похищения.

17 мая Следственный комитет Армении сообщил о поступлении заявления сына Пашиняна Ашота о попытке его похищения.

Сообщалось, что в то время как часть армянских СМИ обвиняли Акопян в том, что она и ее сообщники насильно усадили Ашота в машину, общественные организации утверждали, что юноша сел в машину сам.

Известно, что сыну премьер-министра удалось выпрыгнуть из машину на ходу, в результате чего он получил травму ноги, а похитители скрылись.

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