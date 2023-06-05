Независимая экспедиция у места подрыва ниток российского газопровода «Северный поток» нашла дайверский ботинок, похожий на элемент снаряжения ВМС США и Украины. Об этом сообщает портал Grayzone.

Автор статьи заявляет, что отправился к месту взрыва на лодке, где в течение нескольких минут исследовал область повреждения с помощью подводного дрона. Во время исследования он обнаружил «странный объект», которым оказался дайверский ботинок.

«Это были черно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины», – рассказал корреспондент портала.

Как отмечает портал, такие ботинки можно свободно найти в продаже. При этом ранее об этой находке уже сообщали следователям, но те проигнорировали наличие ботинка на месте взрыва и даже не забрали его на экспертизу.

«Ботинок был замечен примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе "Северный поток-2" в особой экономической зоне Швеции», – указано на сайте.

На данный момент неясно, как долго ботинок пробыл на дне и кому в точности он принадлежал.