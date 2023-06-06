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Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами СНГ

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами участницами СНГ, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами СНГ
© РИА Новости

Отмечается, что соглашение было подписано 21 октября 1994 года в Москве.

«Это обусловит прекращение обязательств по сотрудничеству в сфере обмена правовой информацией с государствами участницами СНГ, в частности с Россией и Белоруссией», — написал Мельничук в Telegram-канале.

В конце января генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остаётся в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества.

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