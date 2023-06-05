В Лондоне анонсировали визит африканских лидеров в Россию и на Украину
Официальный визит африканских лидеров в Москву и Киев планируется совершить до конца июня. Его Лондоне некоммерческая организация (НКО) Brazzaville Foundation.
Отмечается, что «кульминацией инициативы» этой организации мероприятий в рамках мирной инициативы станет визит глав африканских государств-участников на Украину и в Россию до конца июня 2023 года».
«С подтвержденным участием глав государств Египта, Сенегала, Уганды, Замбии, ЮАР и Коморских островов Brazzaville Foundation выполнил свою роль инициатора и координатора этого процесса», — добавили в английском НКО.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также анонсировал визит делегации африканских стран для обсуждения мирного плана по Украине.
«Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сослался он на слова президента ЮАР Сирила Рамафосы.