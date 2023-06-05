Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению

Говорить об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано. Готовность украинской армии оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет в ходе контрнаступления. Он отметил, что украинские военные хорошо подготовлены.

В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив для зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что власти России не видят перспектив для продления зерновой сделки с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра добавил, что возобновились инспекции судов в рамках зерновой сделки, передает ТАСС. Также дипломат подчеркнул, что условия по зерновой выставляются Киевом, а не Москвой, а вопрос экспорта аммиака включен в сделку.

Зерновую сделку двух стран, срок которой истекал 18 мая, ранее продлили еще на два месяца.

Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard

Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard, заявил в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» 1-го Армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается около до 30 единиц украинской бронетехники. Минобороны информацию не комментировало.

В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно рекомендовал одобрить закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как писала «Парламентская газета», договор был внесен в Государственную Думу 24 мая.

Бельгия расследует использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

Настоящий Гладков / Telegram

Спецслужбы Бельгии должны будут прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. С соответствующим поручением обратился к ним премьер-министр страны Александр де Кроо, передает РИА Новости.

В эфире бельгийского телеканала RTBF он заявил, что разведслужбы и военные проанализируют ситуацию и проведут «соответствующие контакты». Премьер-министр заявил, что пока у него нет никакого подтверждения на этот счет, однако вопрос будут изучать.

Посланник Папы Римского приедет в Киев

Посланник Папы Римского Маттео Дзуппи приедет в Киев для попытки урегулировать кризис, передает Святого престола.

«Архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит 5–6 июня Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска. Цель этой инициативы — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные усилия, способствующие ослаблению напряженности», — сказано в сообщении.

Глава МИД Литвы призвал разбить Россию без «возможности оправиться»

Россия должна потерпеть полное поражение на Украине, ее нужно «разбить так, чтобы у нее не было возможности оправиться», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французской газете Le Figaro. При этом глава литовского внешнеполитического ведомства назвал вступление Украины в НАТО одним из обязательных условий победы над Россией, сообщает EADaily.

Если Путин не будет побежден и ему останется Крым, то у Путина будет время, чтобы оправиться — у России есть такая способность. Возрождение России будет неизбежным, если ее не остановить и не одолеть, — заявил министр.

Также Гариэлюс Ландсбергис, являющийся внуком известного своей антироссийской позицией литовского политика Витаутаса Ландсбергиса, в беседе с французскими репортерами предупредил об опасности для всей Европы, если Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Российский ЗРК сбил управляемую американскую авиабомбу JDAM в районе Авдеевки

Российские войска сбили на авдеевском направлении управляемую авиабомбу американского производства Joint Direct Attack Munition (JDAM), которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг», заявление которого опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

По словам представителя ведомства, снаряд противника был поражен зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Тор-М2».

Пентагон: США внимательно следят за атаками на Россию

В Пентагоне заявили о том, что американские власти «внимательно следят» за атаками Киева на российские регионы. Из-за этого Вашингтон допускает риск эскалации конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

На вопрос, могут ли такие атаки, как удары беспилотников по Москве и обстрелы Белгородской области привести к эскалации конфликта на Украине, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сказал, что «риск» эскалации существует «всегда», и США «очень и очень внимательно» за этим наблюдают.

Стала известна численность населения Украины после года спецоперации

Украинский институт будущего (УИБ) опубликовал демографический прогноз, свидетельствующий, что убыль экономически активного населения в течение нескольких лет приведет к значительному увеличению числа пенсионеров и неработающих граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».