Блинкен раскритиковал расширение поселений Израиля на оккупированных землях

"Как заявил президент [США Джо Байден] в ходе своего визита в Израиль и на Западный берег [реки Иордан] прошлым летом, двухгосударственное решение, опирающееся на границы 1967 года и согласованные обеими сторонами обмены [территорией], остается лучшим способом достичь нашей цели, которая заключается в том, чтобы израильтяне и палестинцы жили бок о бок в мире, имея равные меры безопасности, свободы, справедливости", - подчеркнул Блинкен.