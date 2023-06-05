$81.33+0.4587.03-0.07

Блинкен раскритиковал расширение поселений Израиля на оккупированных землях

США продолжают настаивать на двухгосударственном решении ближневосточной проблемы и видят в расширении поселений Израиля на оккупированных палестинских землях препятствие на пути к миру. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен раскритиковал расширение поселений Израиля на оккупированных землях
© globallookpress.com

"Расширение поселений явно представляет собой препятствие на пути к горизонту надежды, который мы видим. Кроме того, любые шаги в направлении аннексии Западного берега [реки Иордан] - де-факто или де-юре, нарушение исторического статус-кво святынь, продолжающееся разрушение домов [палестинцев] и выселение семей, проживавших в этих домах на протяжении поколений, вредят перспективам [мирного сосуществования] двух государств", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он выступил в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям - одной из ключевых организаций еврейского лобби США.

"Как заявил президент [США Джо Байден] в ходе своего визита в Израиль и на Западный берег [реки Иордан] прошлым летом, двухгосударственное решение, опирающееся на границы 1967 года и согласованные обеими сторонами обмены [территорией], остается лучшим способом достичь нашей цели, которая заключается в том, чтобы израильтяне и палестинцы жили бок о бок в мире, имея равные меры безопасности, свободы, справедливости", - подчеркнул Блинкен.

В связи с этим он признал, что урегулирование палестино-израильского конфликта потребует возобновления прямых переговоров сторон.

"В конечном счете, [мирное сосуществование] двух государств может быть обеспечено только за счет прямых переговоров между сторонами", - отметил дипломат.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий