В Нью-Йорке выставили на торги письмо Толкина с описанием себя как хоббита

Послание адресовано поклоннице писателя - госпоже Перри - и было написано летом 1955 года. В письме Толкин утверждает, что испытывает мало симпатии к людям, поэтому хочет побывать "в пустынных странах". Он называет себя "более робким и несмелым" в сравнении с собственными желаниями, а также признается: "не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (и табака)" (цитата по РИА Новости). И все это, по заключению писателя, "звучит как адекватное описание хоббита!"