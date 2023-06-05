В Нью-Йорке выставили на торги письмо Толкина с описанием себя как хоббита
Письмо автора "Властелина колец" Джона Толкина, в котором он описал себя как хоббита, выставлено на торги аукционным домом Bonhams в Нью-Йорке. Стартовая цена лота - 10 тысяч долларов, аукцион состоится 22 июня.
Послание адресовано поклоннице писателя - госпоже Перри - и было написано летом 1955 года. В письме Толкин утверждает, что испытывает мало симпатии к людям, поэтому хочет побывать "в пустынных странах". Он называет себя "более робким и несмелым" в сравнении с собственными желаниями, а также признается: "не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (и табака)" (цитата по РИА Новости). И все это, по заключению писателя, "звучит как адекватное описание хоббита!"
Bonhams сообщает также, что Перри - первая их поклонниц Толкина - написала ему в 1954 году, сразу после публикации "Властелина колец" и переписывалась с ним до 1961 года.