ЕС продлил отмену пошлин на украинские товары на год вперед

Европейский союз (ЕС) продлил отмену пошлин на товары из Украины, которая действовала с 2022 года. Документ с соответствующим решением Брюсселя опубликован на сайте официального журнала ЕС.

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Договор об отмене ввозных пошлин для украинской стороны изначально должен был истечь сегодня, 5 июня 2023 года. Но Европарламент (ЕП) распорядился продлить льготные условия для Украины, отмечается в заявлении.

Парламентарии также указали Киеву, что для предотвращения случаев мошенничества Украина должна соблюдать ряд определенных правил. Во-первых, Киев будет обязан не вводить новые пошлины или сборы на товары из ЕС, если на то нет четкого обоснования.