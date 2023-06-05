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На Западе оценили проблемы Турции после переизбрания Эрдогана

Помимо экономических трудностей, у Турции остается одна из самых актуальных проблем — сопротивление Анкары по вступлению Швеции в состав НАТО, которое в свою очередь задерживает получение американских многоцелевых истребителей F-16. Обзор накопившихся проблем Турции после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана представили обозреватели агентства Bloomberg.

На Западе оценили проблемы Турции после переизбрания Эрдогана
© Lenta.ru

«Тем временем Эрдогану следует заняться самым насущным и ненужным спором Турции с Западом — ее отказом одобрить вступление Швеции в НАТО. Разногласия между Турцией и Швецией по поводу отношения последней к курдским сепаратистским группам обширны, но разрешимы», — подметили обозреватели, выразив надежду, что к следующему саммиту НАТО в июле все проблемы будут разрешены.

Также отмечается, что Эрдоган испытывает внешнее давление со стороны западных представителей из-за позиции посредника между Россией и союзниками Украины.

«Изменение тона и сосредоточение внимания на областях потенциального сотрудничества — от переговоров о прекращении войны на Украине до оборонного производства и совместных проектов развития в Африке — стабилизируют отношения и укрепят репутацию Эрдогана как государственного деятеля», — резюмировали авторы публикации.

28 мая глава Высшего избирательного совета Турции объявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента. 3 июня состоялась церемония инаугурации Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Новый срок его полномочий составит пять лет.

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