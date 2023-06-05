На Западе оценили проблемы Турции после переизбрания Эрдогана

«Тем временем Эрдогану следует заняться самым насущным и ненужным спором Турции с Западом — ее отказом одобрить вступление Швеции в НАТО. Разногласия между Турцией и Швецией по поводу отношения последней к курдским сепаратистским группам обширны, но разрешимы», — подметили обозреватели, выразив надежду, что к следующему саммиту НАТО в июле все проблемы будут разрешены.