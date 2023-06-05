Британцам предложили раздать деньги просто так

В течение двух лет 30 жителей Великобритании каждый месяц просто так будут получать безусловный базовый доход в размере 1600 фунтов стерлингов (более 161 тысячи рублей), сообщает The Guardian. Специалисты в ходе эксперимента понаблюдают за тем, какое влияние подобный доход оказывает на жизнь испытуемых.

© Zuma/TACC

Испытуемых выберут в двух местах страны — в городе Джарроу на северо-востоке Англии и в районе Ист-Финчли на севере Лондона. Отмечается, что сейчас Autonomy ищет финансовую поддержку для своего проекта. Участников программы выберут случайным образом среди желающих.

Директор по исследованиям аналитического центра Autonomy Уилл Строндж назвал сумму в 1600 фунтов стерлингов существенной. По его словам, обычно универсальный базовый доход покрывает основные потребности людей. Организаторы эксперимента же хотят посмотреть, какое влияние на психическое и физическое здоровье граждан окажет более значительная сумма.

По его словам, общество будет нуждаться в той или иной форме базового дохода в ближайшие годы, учитывая изменения климата, а также грядущие технологические прорывы и переход к промышленному производству. Строндж считает, что важно обратить внимание общественности на проблему сейчас, чтобы в будущем иметь возможность внедрить идею на национальном уровне.