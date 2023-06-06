В США оценили подготовку ВСУ к контрнаступлению

«Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее», — подчеркнул начальник генштаба США.