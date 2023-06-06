"Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

4 июня газета "Суар" со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Украине с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.