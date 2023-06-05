Стало известно о переговорах Индонезии и РФ по мирному плану по Украине

Индонезийская сторона провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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«Такая встреча имела место», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подробностей переговоров пока нет. Также неизвестно, на каком уровне состоялась встреча.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва готова рассмотреть мирный план Индонезии по Украине, если Джакарта официально пришлет его. «Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже», — отметил он.