$81.33+0.4587.03-0.07

Стало известно о переговорах Индонезии и России по мирному плану по Украине

Индонезийская сторона провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Стало известно о переговорах Индонезии и РФ по мирному плану по Украине
© lenta.ru

«Такая встреча имела место», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подробностей переговоров пока нет. Также неизвестно, на каком уровне состоялась встреча.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва готова рассмотреть мирный план Индонезии по Украине, если Джакарта официально пришлет его. «Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже», — отметил он.

3 июня глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения спецоперации на Украине и ввести туда миротворцев ООН. Кроме того, его мирный план включает полное прекращение огня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий