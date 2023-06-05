Киев назвал условие подключения Китая к переговорам с Россией

«Пускай они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои Вооруженные силы с территории Украины. После этого мы будем считать, что переговорщик имеет влияние на Россию. Если нет, простите, по какой причине мы будет сидеть и терять время?» — заявил Резников.