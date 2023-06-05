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Три взрыва произошли в Нидерландах ночью

Три взрыва подряд произошли в Амстердаме в ночь с 4 на 5 июня. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В Амстердаме ночью прогремели три взрыва
© Depositphotos

Сообщается, что ночью в районе Норд сработали три взрывных устройства. По данным NOS, взрывы произошли между 03:15 и 03:50 часами перед зданиями на трех улицах, которые находились недалеко друг от друга.

Отмечается, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии

Уточняется, что из-за первого взрыва случился пожар. На место происшествия приехали пожарные и оперативно потушили огонь. Кроме того, первые два взрыва повредили двери и фасады рядом стоящих зданий.

По информации NOS, на месте взрывов задержали 21-летнего мужчину. Он, как утверждается, причастен к одному из взрывов.

Сообщается, что сейчас полицейские расследует обстоятельства инцидента и наличие связи между тремя взрывами.

Ранее сообщалось, что из-за удара молнии сгорела церковь XVIII века в американском Массачусетсе. Удары молнии спровоцировали два крупных пожара в Соединенных Штатов. Кроме того, разряд вызвал возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в штате Луизиана.

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