В Амстердаме ночью прогремели три взрыва

Три взрыва подряд произошли в Амстердаме в ночь с 4 на 5 июня. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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Сообщается, что ночью в районе Норд сработали три взрывных устройства. По данным NOS, взрывы произошли между 03:15 и 03:50 часами перед зданиями на трех улицах, которые находились недалеко друг от друга.

Отмечается, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Уточняется, что из-за первого взрыва случился пожар. На место происшествия приехали пожарные и оперативно потушили огонь. Кроме того, первые два взрыва повредили двери и фасады рядом стоящих зданий.

По информации NOS, на месте взрывов задержали 21-летнего мужчину. Он, как утверждается, причастен к одному из взрывов.

Сообщается, что сейчас полицейские расследует обстоятельства инцидента и наличие связи между тремя взрывами.