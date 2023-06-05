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В ЕК опровергли продление запрета на ввоз зерна с Украины в ряд стран ЕС

Еврокомиссия (ЕК) еще не приняла решение о продлении запрета на ввоз зерна с Украины в ряд стран ЕС. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

В ЕК опровергли продление запрета на ввоз зерна с Украины в ряд стран ЕС
© РИА Новости

«Решение пока не принято», — опровергла она опубликованную в СМИ информацию о пролонгации эмбарго.

Ранее польская газета Wiadomosci со ссылкой на источник в ЕС сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Со 2 мая по 5 июня в ряде стран ЕС (с возможностью продления) действует постановление Европейского союза, запрещающее свободный оборот семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины.

Украина призвала Евросоюз снять запрет на поставки ее зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков.

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