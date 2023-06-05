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Глава британской разведки поздравил пародийный аккаунт главы МИД Турции

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур попал в неловкое положение, перепутав аккаунт нового главы МИД Турции. Он написал поздравительный текст в адрес Хакана Фидана, однако не заметил, что отметил в твите пародийную страницу министра, передает РИА Новости.

Глава британской разведки поздравил пародийный аккаунт главы МИД Турции
© Wikipedia Commons

Мур пожелал успехов на новом посту «давнему другу и коллеге» и пожелал ему удачи. При этом он отметил аккаунт @hakanfidan_tr.

Агентство обратило внимание на то, что у Фидана сейчас нет официального аккаунта в соцсети. При этом, как отмечается, вышеуказанный профиль неоднократно отмечали как пародийный.

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Позднее Мур прокомментировал свои действия.

«Ой, неловко получилось! Но даже если это пародийный аккаунт, то мои пожелания - настоящие», - подчеркнул он.

В ночь на воскресенье в Турции был раскрыт состав нового кабинета министров страны. Он почти полностью обновился. Новым главой МИД Турции назначили 55-летнего Хакана Фидана, который ранее занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MİT).

На этом посту ранее был Мевлют Чавушоглу.

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