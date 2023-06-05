Санду: Молдавия и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр

«Согласно договоренностям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населённых пунктов Косэуцы — Ямполь», — приводит ТАСС слова Санду на пресс-конференции посвящённой прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.