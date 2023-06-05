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Баку заявил об отсутствии договоренностей с Ереваном о делимитации границы

Баку и Ереван не договаривались о делимитации армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года. Об этом Азербайджана.

Баку заявил об отсутствии договоренностей с Ереваном о делимитации границы
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«Что касается утверждения об основах процесса делимитации, следует отметить, что в соответствии с заявлениями как пражской, так и сочинской встреч считается, что делимитация проводится на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в рамках проведенных встреч стороны не достигли согласия по вопросу карт, на основе которых планировалось бы провести делимитацию.

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