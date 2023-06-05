Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

Власти Украины назвали критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве
Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Камышин рассказал, что ранее созданная комиссия по ревизии за два дня проверила треть укрытий города.
«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», - подчеркнул он.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что напомнил главам районов о выделенных в 2022-2023 годах 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий.
«Им нужно усилить работу!» - подчеркнул Кличко.
1 июня в Киеве и Киевской области трижды за утро объявляли воздушную тревогу и призывали людей спуститься в укрытия. В мае воздушную тревогу в Киеве объявляли более 20 раз.