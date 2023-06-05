Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Камышин рассказал, что ранее созданная комиссия по ревизии за два дня проверила треть укрытий города.

«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», - подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что напомнил главам районов о выделенных в 2022-2023 годах 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий.

«Им нужно усилить работу!» - подчеркнул Кличко.