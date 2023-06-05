$80.88-0.0987.10+0.52

Власти Украины назвали критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве

Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической
© ТАСС

Камышин рассказал, что ранее созданная комиссия по ревизии за два дня проверила треть укрытий города.

«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», - подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что напомнил главам районов о выделенных в 2022-2023 годах 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий.

«Им нужно усилить работу!» - подчеркнул Кличко.

В Киеве арестовали не открывшего бомбоубежище охранника поликлиники

1 июня в Киеве и Киевской области трижды за утро объявляли воздушную тревогу и призывали людей спуститься в укрытия. В мае воздушную тревогу в Киеве объявляли более 20 раз.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий