Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической. Об этом Камышин заявил в своем Telegram-канале.

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По его словам, половина проверенных укрытий не готова.

"Проверена треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", - написал министр.

Отмечается, что на сегодняшний день удалось проверить 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрыты, еще 596 не готовы к использованию.

Ранее Александр Камышин заявлял, что 44% бомбоубежищ в Киеве закрыты или непригодны для использования.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с закрытым в ночное время бомбоубежищем в городе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.