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Турция увеличит плату за проход судов через проливы

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Турция намерена с 1 июля увеличить плату за проход cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, до $4,42 за тонну. Об этом со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе страны пишет газета Aydinlik.

По данным издания, после увеличения стоимости выручка от прохода судов через проливы, без учета лоцманских и буксирных услуг, должна составить в этом году около 900 млн. долларов.

Минобороны России сообщило о срыве наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины не смогли добиться успеха при попытке крупномасштабного наступления 4 июня на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, командующий объединенной группировкой войск - начальник Генштаба Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления военными действиями.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел. (…) Потери ВСУ составили: более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина», - пояснили в Минобороны РФ.

В США не нашли выживших на месте крушения бизнес-джета

Полицейские не обнаружили выживших на месте крушения бизнес-джета Cessna Citation в штате Вирджиния, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и вынудил власти поднять в воздух истребители F-16. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции штата пишет ТАСС.

В свою очередь Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки уточнило, что истребители использовали сигнальные ракеты, пытаясь привлечь внимание пилота, который «был без сознания». Всего на борту самолета были четыре человека.

Футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры, попрощавшись с клубом и болельщиками. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

Ибрагимович, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, вышел на поле после матча 38-го тура чемпионата Италии «Милан» - «Верона». Он поблагодарил свою семью, клуб и тренеров и особое внимание в речи уделил болельщикам.

«Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», - подчеркнул форвард со слезами на глазах.

В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния

Молния ударила в пассажирский самолет компании «Аэрофлот» во время выполнения им перелета из Владивостока в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно как молния попадает в борт самолета между крыльев.