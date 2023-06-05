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СМИ сообщили о попытке госпереворота в Киргизии

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) начал массовые задержания подозреваемых в подготовке госпереворота. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.

Издание опубликовало запись, на которой видно, как сотрудники ГКНБ с оружием забегают во двор частного дома.

По словам собеседников 24.kg, некая группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Имена задержанных пока не называются.

В ноябре 2021 года ГКНБ задержала более 15 человек по делу о подготовке госпереворота. В спецслужбе заявили, что эти люди готовили беспорядки, которые должны были начаться после объявления результатов внеочередных парламентских выборов 28 ноября.

После выборов, которые прошли в Киргизии в октябре 2020 года, в стране начались массовые акции протеста, которые привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

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