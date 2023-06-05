СМИ сообщили о попытке госпереворота в Киргизии
Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) начал массовые задержания подозреваемых в подготовке госпереворота. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.
Издание опубликовало запись, на которой видно, как сотрудники ГКНБ с оружием забегают во двор частного дома.
По словам собеседников 24.kg, некая группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Имена задержанных пока не называются.
В ноябре 2021 года ГКНБ задержала более 15 человек по делу о подготовке госпереворота. В спецслужбе заявили, что эти люди готовили беспорядки, которые должны были начаться после объявления результатов внеочередных парламентских выборов 28 ноября.
После выборов, которые прошли в Киргизии в октябре 2020 года, в стране начались массовые акции протеста, которые привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.