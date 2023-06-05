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СМИ: в Киргизии задержали готовивших госпереворот

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии осуществили массовое задержание "участников возможного государственного переворота". Об этом сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники.

В сообщении агентства отмечается, что группа лиц готовила захватить власть насильственным путем. Кого конкретно задержала спецслужба не уточняется. Официально правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

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