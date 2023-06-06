Парламент Литвы отказался от самороспуска

Парламент Литвы отклонил предложение правящей партии о досрочных выборах на фоне скандала с расходами членов правительства. Об этом сообщает LRT.

За проведение досрочных выборов проголосовали 66 депутатов Сейма, против – 61, еще 8 депутатов воздержались.

Правящая партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" предложила распустить парламент и провести досрочные выборы для "перезагрузки" политической системы после сообщений СМИ о том, что многие политики, в том числе три члена кабинета министров, получали выплаты, работая муниципальными советниками. Представляя план выборов в парламент, министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, возглавляющий "Союз Отечества", сказал, что избирателям должна быть предоставлена возможность стать "последним арбитром" скандала.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее обещала подать заявление об отставке правительства, если парламент не согласится на роспуск, но позже передумала, заявив, что "наверное, слишком много себе позволила".

Ранее Шимоните назвала самым главным вызовом для кабинета министров Литвы в 2022 году конфликт на Украине.