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В США заявили о тайной ненависти стран Запада к Зеленскому

Запад в тайне ненавидит президента Украины Владимира Зеленского и не уважает его, а потому мечты последнего о вступлении страны в НАТО являются иллюзией. Об этом США Скотт Риттер.

В США заявили о тайной ненависти стран Запада к Зеленскому
© Lenta.ru

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — сказал эксперт.

Бывший разведчик полагает, что украинский президент живет в выдуманном мире и питает иллюзии насчет членства в НАТО, но при этом не осознает истинного отношения к нему западных стран.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — прокомментировал Риттер.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался о неудачном наступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, моральный дух российских подразделений гораздо выше, чем украинских.

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