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Канцлер Германии оценил шансы Байдена на переизбрание

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что президент Соединенных Штатов Джо Байден будет переизбран на новый срок в 2024 году. Об этом сообщает Reuters

Канцлер Германии оценил шансы Байдена на переизбрание
© Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

"Я думаю, что у Байдена очень хорошие шансы быть переизбранным", — сказал Шольц на 25-м Международном европейском форуме WDR в Берлине.

Шольц подчеркнул, что у Германии очень тесные трансатлантические отношения с нынешним президентом США. При этом он добавил, что Берлин готов сотрудничать с любым правительством в Вашингтоне.

Кандидат в президенты США, республиканка Никки Хейли высказала мнение, что среди либеральных элит есть понимание того, что президент США Джо Байден не сохранит за собой пост главы государства даже при победе на выборах 2024 года.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден, вероятно, не сможет провести удачную предвыборную кампанию в 2024 году из-за своего состояния здоровья.

2 июня Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо. Несколькими часами позднее президент ударился головой, выходя из вертолета.

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