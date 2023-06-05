$80.88-0.0987.10+0.52

Названа цель предстоящего визита Риши Сунака в США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе предстоящего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники. По их данным, Сунак начал продвигать идею о новом назначении для Уоллеса на недавнем саммите «Большой семерки» в Хиросиме.

Названа цель предстоящего визита Риши Сунака в США
© EPA

Издание отмечает, что Уоллес пользуется популярностью в США, поскольку добился роста военных расходов королевства до 2,25% ВВП, а также сыграл важную роль в формировании международной коалиции в поддержку Украины.

При этом отмечается, что против кандидатуры Лондона могут выступить Франция и Германия. Кроме того, некоторые члены НАТО предлагают избрать руководителем Североатлантического альянса женщину. Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека называют премьер-министра Дании Метте Фредериксен. С ней Байден должен встретится в Белом доме 5 июня. Визит Сунака в США намечен на 7–8 июня.

Ранее издание Politico сообщило, что кандидатуру Метте Фредериксен серьезно рассматривают на должность нового генерального секретаря НАТО. Датский политик привлекает к себе внимание ведущих союзников, так как страны Альянса хотят видеть во главе организации лидера национального уровня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий