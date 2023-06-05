Названа цель предстоящего визита Риши Сунака в США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе предстоящего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники. По их данным, Сунак начал продвигать идею о новом назначении для Уоллеса на недавнем саммите «Большой семерки» в Хиросиме.

Издание отмечает, что Уоллес пользуется популярностью в США, поскольку добился роста военных расходов королевства до 2,25% ВВП, а также сыграл важную роль в формировании международной коалиции в поддержку Украины.

При этом отмечается, что против кандидатуры Лондона могут выступить Франция и Германия. Кроме того, некоторые члены НАТО предлагают избрать руководителем Североатлантического альянса женщину. Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека называют премьер-министра Дании Метте Фредериксен. С ней Байден должен встретится в Белом доме 5 июня. Визит Сунака в США намечен на 7–8 июня.