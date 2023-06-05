В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

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Сирены начали звучать в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях.

В ночь на 5 июня воздушную тревогу объявляли в Сумской и Харьковской областях. В Харьковской области тревога была объявлена в 1:34 (мск), в Сумской области сирены начали звучать примерно в 1:45 (мск).

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил Российской Федерации. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.