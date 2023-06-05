В Польше раскритиковали позицию Украины по импорту зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в эфире PAP резко раскритиковал главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к Европейскому союзу снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает RMF24.

© Илья Наймушин / РИА Новости

Глава ведомства выразил сожаление из-за слов Сольского. По его словам, Украина не понимает позицию Польши по вопросу импорта. Он назвал высказывание украинского министра «далеко идущим».

«Я подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам», — сказал он.

Телюс считает, что вбивание клина между Киевом и Варшавой якобы служит интересам России. Он призвал подходить к этому вопросу с осторожностью. При этом глава министерства подчеркнул, что, несмотря на высказывание Сольского, хочет провести с ним встречу.