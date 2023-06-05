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В Польше раскритиковали позицию Украины по импорту зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в эфире PAP резко раскритиковал главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к Европейскому союзу снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает RMF24.

В Польше раскритиковали позицию Украины по импорту зерна
© Илья Наймушин / РИА Новости

Глава ведомства выразил сожаление из-за слов Сольского. По его словам, Украина не понимает позицию Польши по вопросу импорта. Он назвал высказывание украинского министра «далеко идущим».

«Я подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам», — сказал он.

Телюс считает, что вбивание клина между Киевом и Варшавой якобы служит интересам России. Он призвал подходить к этому вопросу с осторожностью. При этом глава министерства подчеркнул, что, несмотря на высказывание Сольского, хочет провести с ним встречу.

Ранее Сольский заявил, что Украина призывает Евросоюз снять запрет на поставки ее зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эмбарго на импорт зерна восточноевропейскими государствами истекает 5 июня, и в случае его продления украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков, сказал министр. При этом Россия только выигрывает от этого запрета, добавил он.

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